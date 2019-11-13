العارضة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسنظمت الكلية الجامعية بمحافظة العارضة اليوم ، محاضرة بعنوان " الحد من الهدر في الغذاء " ، بحضور عميدة الكلية الدكتورة ميسون شتيفي وعدد من منسوبات الكلية، وذلك على مسرح الكلية.وتناولت المحاضرة التي ألقتها الدكتورة حرم علي، التعريف بالهدر الغذائي ومراحله وأثره على البيئة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وطرق الاحتفاظ بفائض الطعام والتبرع بفائض الأطعمة للجمعيات الخيرية المتخصصة بحفظ الطعام.// انتهى//00:13ت م0347