سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم أولى سباقات ميدان الفروسية بالجوف ، وسط حضور من محبي هذه الرياضة العريقة .وتكون السباق من أربعة أشواط ، حيث جاء الشوط الأول على مسافة 1400 متر وحقق المركز الأول الجواد المنجور لإسطبل ذيب المراقيب، وحل في المركز الثاني الجواد الرفيق الأمين لمالكه فيصل فرحان الدغمي، والمركز الثالث للجواد يتوق لإسطبل الجواد، فيما حل في المركز الرابع الجواد شبل الدلم لإسطبل الكهوف.وفي الشوط الثاني ومسافته 1400 متر حقق المركز الأول الفرس هدبة للمالك عبدالله بن صالح الشريدة، والمركز الثاني الفرس مرجوعة للمالك مسفر بن فايز الرويلي، والمركز الثالث الفرس بنت انتصار لإسطبل ذيب المراقيب، فيما حل في المركز الرابع الفرس كلفونيا للمالك محمد بن رشيد الرويلي.وشهد الشوط الثالث منافسة الجياد ليحقق المركز الأول الجواد سلطاني لإسطبل الجود، والمركز الثاني الجواد نال للمالك عبدالله بن صالح الشريدة، والمركز الثالث الجواد سهل الخيل للمالك زياد الأسمر الشراري، وفي المركز الرابع الجواد يرهب لإسطبل العود.واختتم السباق بالشوط الرئيسي الرابع وحقق كأس السباق الجواد طويل الشوح للمالك مسفر بن فايز الرويلي، والمركز الثاني الجواد خلوق للمالك جمال بن عبدالله الرغيان، والمركز الثالث الجواد متساعد للمالك غازي بن عزيز السليم، وفي المركز الرابع حل الجواد السفح العسير للمالك رياض بن عبدالرحمن الحلاف.وتوج مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي الملاك الحاصلين على المراكز الأولى في الأشواط الأربعة .// انتهى //00:23ت م0350