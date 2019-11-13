صامطة 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة جازان ممثلة بالكلية الجامعية بمحافظة صامطة اليوم، دورة بعنوان "بناء الثقة بالنفس" وذلك بقاعة التدريب بمقر الكلية.وهدفت الدورة التي قدمتها نسبة مدخلي بمشاركة أكثر من 55 طالبة، إلى تنمية مهارات الطالبات واكسابهن القدرة على بناء الثقة بالنفس و تعريفهن بأسباب انعدام الثقة بالنفس والاثار السلبية المترتبة على انعدام الثقة وكيفية تطوير نقاط القوة بشخصياتهن.//انتهى//00:25ت م0351