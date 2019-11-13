واشنطن 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين.وقال كودلو في لقاء اليوم مع محطة تلفزيون (سي إن بي سي): إن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدماً فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية والخدمات المالية واستقرار العملة والسلع الأولية والزراعة.وفي وقت سابق من اليوم لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال إتمام اتفاق تجاري مبدئي مع الصين قريباً، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن المفاوضات.// انتهى //00:56ت م0352