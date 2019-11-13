نيويورك 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأغلقت أسعار النفط اليوم، بلا تغيير يذكر، بعد أن تخلت عن مكاسب بلغت حوالي 1 % عقب كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 12 سنتًا عند 62.06 دولارًا للبرميل، بعد أن تراوحت في نطاق بين 61.82 دولارًا و62.85 دولار.وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات لتسجل عند التسوية 56.80 دولارًا للبرميل.// انتهى //01:15ت م0355