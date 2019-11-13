عمّان 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأعلن البنك المركزي الأردني اليوم، ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.4% ، ليصل إلى 4.9 مليارات دولار أمريكي.وعزا البنك هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي الذي بلغ 4.535 مليون سائح، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.7 % ، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018م.وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك، ارتفاع عائدات الأردن من الدخل السياحي خلال شهر أكتوبر من العام الحالي لتصل إلى 458.4 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 13.4% مقارنة مع ذات الشهر من عام 2018م.//انتهى//02:00ت م0356