باماكو 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسقال الجيش المالي إنه قضى على أعداد كبيرة من الإرهابيين في وسط مالي وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يشنها ضد الإرهاب حتى اليوم.وكانت الحكومة المالية قد أعلنت في بيان سابق لها عن شروع الجيش المالي في تنفيذ هجوم واسع وسط البلاد ضد الإرهابيين، مما أدى إلى مقتل العديد منهم وتدمير الكثير من المعدات التابعة لهم.وأكد بيان الحكومة المالية مقتل العديد من المسلحين دون تحديد الرقم، كما تم تدمير سيارات ودراجات نارية والعثور على أوراق ثبوتية لأشخاص من جنسيات مختلفة.// انتهى //03:00ت م0357