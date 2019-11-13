نيروبي 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم، أعمال القمة العالمية حول السكان والتنمية، بمشاركة رؤساء دول وممثلين عن منظمات بالأمم المتحدة والمجتمع المدني.ويتولى المشاركون في هذه القمة، التي افتتحها الرئيس الكيني أهورو كينياتا، تقييم لحصيلة الإنجازات التي حققها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والعراقيل والتحديات المطروحة في المنطقة، مع النظر في الوسائل الكفيلة بإزالة كل أشكال العنف القائم على النوع والممارسات الضارة.وينتظم على هامش هذه القمة ندوات وموائد مستديرة ولقاءات مناقشة ودورات تدريبية وفقرات أخرى حول مواضيع تتعلق بالسكان والتنمية والمجتمع المدني.// انتهى //04:13ت م0359