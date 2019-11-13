جاكرتا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم في مقر السفارة بوفد من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامع ومستشفى سلمان التابعين لها بمدينة باندونغ ، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ونظرائها من المدن الجامعية في المملكة بما يخدم المصالح المشتركة في العلوم والتكنولوجيا .// انتهى //04:26ت م0360