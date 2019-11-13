عام / سفير المملكة لدى إندونيسيا يلتقي بوفد من جامعة العلوم والتكنولوجيا
الأربعاء 1441/3/16 هـ الموافق 2019/11/13 م واس
جاكرتا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم في مقر السفارة بوفد من جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامع ومستشفى سلمان التابعين لها بمدينة باندونغ ، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ونظرائها من المدن الجامعية في المملكة بما يخدم المصالح المشتركة في العلوم والتكنولوجيا .
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