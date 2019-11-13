عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/3/16 هـ الموافق 2019/11/13 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء يقدر الأصداء الدولية والعربية المهنئة باتفاق الرياض
الموافقة على تنظيم هيئة الرياضة والانضمام لنادي المستثمرين
المملكة تؤكد مواصلة دعم أمن واستقرار اليمن
محمد بن ناصر: الشباب هم المحرك الرئيس للتنمية والتطور
«الشؤون الإسلامية» تُدشن المنصة الإحصائية الإلكترونية
بدر بن سلطان يناقش أعمال توسعة الحرم المكي
فيصل بن بندر يستقبل السفير المصري
فيصل بن مشعل يستقبل أعضاء "فتيات القصيم" ويرأس اجتماع حصر العشوائيات
أمير المدينة يتفقد مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق
«مسام» ينتزع 1528 لغماً في اليمن في سبعة أيام
انطلاق «منتدى مسك» في الرياض بمشاركة سعودية وعالمية
الجبير يستقبل سفيري فرنسا وألمانيا
الشورى يقر نظام المياه الجديد
حقوق الإنسان: المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة
ملتقى دولي يناقش أثر مشروعات الرياض الكبرى في تعزيز جودة الحياة
الربيعة: 35 مختصاً يشاركون في عملية فصل التوءم السيامي الليبي.. غدًا
المجلس الصحي السعودي يدشن دورة تطوير القيادة
الأردن يحبط خططاً لاستهداف أميركيين وإسرائيليين
لبنان: شلل حكومي.. وسياسي
الاحتلال يصعّد عدوانه على غزة وحماس تتعهد بالثأر لـ«أبو العطا»
إضراب الجامعات يعيد زخم الثورة العراقية
صمت دولي يرافق جرائم طهران بحق الأحوازيين
حمدوك: شطب الخرطوم من رعاية الإرهاب يساعدها في إعادة إطلاق اقتصادها
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