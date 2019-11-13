الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يقدر الأصداء الدولية والعربية المهنئة باتفاق الرياضالموافقة على تنظيم هيئة الرياضة والانضمام لنادي المستثمرينالمملكة تؤكد مواصلة دعم أمن واستقرار اليمنمحمد بن ناصر: الشباب هم المحرك الرئيس للتنمية والتطور«الشؤون الإسلامية» تُدشن المنصة الإحصائية الإلكترونيةبدر بن سلطان يناقش أعمال توسعة الحرم المكيفيصل بن بندر يستقبل السفير المصريفيصل بن مشعل يستقبل أعضاء "فتيات القصيم" ويرأس اجتماع حصر العشوائياتأمير المدينة يتفقد مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق«مسام» ينتزع 1528 لغماً في اليمن في سبعة أيامانطلاق «منتدى مسك» في الرياض بمشاركة سعودية وعالميةالجبير يستقبل سفيري فرنسا وألمانياالشورى يقر نظام المياه الجديدحقوق الإنسان: المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأةملتقى دولي يناقش أثر مشروعات الرياض الكبرى في تعزيز جودة الحياةالربيعة: 35 مختصاً يشاركون في عملية فصل التوءم السيامي الليبي.. غدًاالمجلس الصحي السعودي يدشن دورة تطوير القيادةالأردن يحبط خططاً لاستهداف أميركيين وإسرائيليينلبنان: شلل حكومي.. وسياسيالاحتلال يصعّد عدوانه على غزة وحماس تتعهد بالثأر لـ«أبو العطا»إضراب الجامعات يعيد زخم الثورة العراقيةصمت دولي يرافق جرائم طهران بحق الأحوازيينحمدوك: شطب الخرطوم من رعاية الإرهاب يساعدها في إعادة إطلاق اقتصادها// يتبع //06:01ت م0003