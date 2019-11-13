وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبادرات “مسك” الحضارية ): ليس من باب المصالح المجردة للمملكة أن تقدم مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية حزمة واسعة من المبادرات على الصعيد الاقتصادي والابتكارات، وكذلك الأمن السيبراني الذي بات حاجة عالمية حتمية وغير ذلك كثير، إنما تنطلق هذه المبادرات لمسك الخيرية من روح أهدافها ومقاصدها العالمية البناءة لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية، وإذكاء المنافسة في هذه المجالات بروح وقيم إنسانية شفيفة، هي قبس من نهج المملكة وقيادتها الحكيمة التي تحمل الخير والمنافع لصالح البشرية. وفي هذا الإطار تأتي مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وهي أكبر بطولة من نوعها.وأكدت : منتدى مسك العالمي في الرياض الذي انطلق بمشاركة أعداد كبيرة من رواد ورائدات الأعمال من 77 دولة، سيقدم للعالم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في المسابقة بعد رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة، ليؤكد هذا المنتدى الدولي أن مسك الخيرية وهي تنطلق من هذا البلد الطيب وتحظى بدعم متواصل من مؤسسها وراعي أهدافها سمو ولي العهد ، إنما تنثر بعطائها ومبادراتها إرادة التقدم والإسهام الحضاري العولمي ، ومنه مايتعلق بريادة الأعمال في العالم وتحفيز شبابه وشاباته على الانخراط في بناء وتطوير شرايين اقتصادية من خلال نمو هذا القطاع الذي يتنامى الاهتمام به من قبل الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالاقتصاد والتنمية وتعزيز روح المنافسة ومفاتيح النجاح.// يتبع //06:01ت م0007