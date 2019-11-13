طرابلس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم رسالة رئيس المجلس الرئاسي الليبيي فائز السراج التى وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بشأن سبل معالجة التضخم في بند المرتبات ، موضحًا أن "تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أضحى من أكبر التحديات التي كانت سببًا في الفساد الإداري الأمر الذي أفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، منوهة إلى الهدوء الذي يسود معظم محاور القتال جنوب العاصمة، منوهة نزوح جديد للأهالي في حي الزهور لمنطقة صلاح ، كما بينت عمليات القصف العشوائي في أوقات متقطعة على منطقة صلاح الدين مما أدى إلى تدمير عدد من منازل المدنيين.ونقلت تأكيد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مبيناً أن بلاده تهدف إلى بناء منطقة مغاربية قوية سياسيًا واقتصاديًا.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال لقاؤه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بروما ، أن إيطاليا وألمانيا تعملان معًا من أجل ضمان نتيجة إيجابية لمؤتمر برلين المزمع عقده قبل نهاية العام بشأن ليبيا، مشددًا على أنه لا يمكن للخيار العسكري أن يضمن أي حل مستدام في ليبيا.وعرجت على لقاء المبعوث الأممي غسان سلامه مع وزير الخارجية المصرى سامح شكري ،مشيرة إلى تجديد شكري التأكيد على محددات الموقف المصري بشأن التسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية.// انتهى //08:53ت م0014