جيزان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسجددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد برنامج جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان كمركز تدريبي، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة مع زيادة عدد المتدربين.وسيسهم هذا التجديد - بإذن الله - في رفع كفاءات المختصين بجراحات الأنف والأذن والحنجرة في المنطقة.// انتهى //08:57ت م0015