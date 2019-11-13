مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بأمانة العاصمة المقدسة أمس، اجتماعاً لتطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة، بحضور عددِ من ممثلي الجهات الأمنية والخدمية المختصة بتقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة.وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم بالأمانة المهندس أحمد منشي أنه جرى خلال الاجتماع تقييم المرحلة الأولى لمشروع برادات الأمانة المنفذة بمشعر مزدلفة، إضافة إلى عرض خطة تنفيذ المرحلة الثانية لهذا المشروع.وأضاف منشي أن اللجنة اطلعت على نتائج تجربة الطلاء الاسفلتي الخافض لدرجات الحرارة بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج عام 1440هـ، وذلك لدراسة جدوى المشروع، مبيناً أنه تمت مناقشة مشروع استكمال تضليل طريق المشاة بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى تقييم مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لحج 1440هـ، للربط بطرق المشاة وتقييم مشاريع وزارة الحج والعمرة ذات العلاقة بالخدمات بمنطقة المشاعر المقدسة.// انتهى //09:28ت م0019