نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساختتمت جامعة نجران، أمس البرنامج التدريبي " إعداد قادة التطوع" ضمن ملتقى العمل التطوعي الذي تنظمه الجامعة.وتناول البرنامج التدريبي مفهوم العمل التطوعي وأهميته في تعزيز ثقة الإنسان بنفسه، واستثمار أوقات الفراغ، وزيادة الخبرات والمعلومات، كما تطرق إلى حقوق المتطوع وواجباته، ومحددات الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية والأنظمة، وكذلك الأعراف والآداب العامة للمجتمع ووثيقة أو عقد العمل التطوعي.وتطرق البرنامج إلى مجالات العمل التطوعي وما يقدّمه من خلال المجالات المتنوعة كالثقافية والتعليمية والصحية والتكافل الاجتماعي، وكذلك أخلاقيات العمل التطوعي، ومقوماته والأسس التي يقوم عليها.// انتهى //09:28ت م0020