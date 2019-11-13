المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستنظم الجامعة الإسلامية ممثلة بكلية اللغة العربية الأحد المقبل، مؤتمراً علمياً بعنوان "الإعلام الجديد واللغة العربية"، بمشاركة جمع من الأكاديميين والباحثين من داخل المملكة وخارجها.وتشهد جلسات المؤتمر تقديم 60 ورقة عمل على مدى 3 أيام، ضمن 4 محاور رئيسية تسعى إلى استشراف الظواهر الايجابية والسلبية التي أحدثها الإعلام في اللغة العربية.وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا التي تربط اللغة العربية بالإعلام الجديد، وتشجيع البحث العلمي، وإبراز تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة، مع رصد الظواهر اللغوية والأدبية والبلاغية في الإعلام الجديد، وكذلك استعراض المبادرات اللغوية والأدبية في هذا المجال.وبيّن الدكتور العتيبي أن محاور المؤتمر تتناول موضوعات الإعلام الجديد بين التأصيل اللغوية والتطور الدلالي، والإعلام الجديد وآفاق التواصل الأدبي، والإعلام الجديد بين بلاغة الخطاب وآليات التحليل، إلى جانب المبادرات اللغوية والأدبية في الإعلام الجديد.من جانبه أفاد عميد كلية اللغة العربية رئيس اللجنة العلمية الدكتور ماهر بن مهل الرحيلي أن المؤتمر يضم بحوثًا علمية قيمة بُذل فيها جهد كبير، تنوعت مضامينها وتوزعت على محاور المؤتمر الأربعة. مبينًا أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة البحثية والمجتمعية، على أمل أن تتواصل هذه المحافل العلمية مستقبلاً في مؤتمرات أخرى وموضوعات متجددة.// انتهى //10:06ت م0028