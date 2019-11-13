الباحة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة القرى أمس، جلسته الخامسة من دورته العادية للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، برئاسة محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، وحضور أعضاء المجلس، وممثل عن إدارة المياه بالمنطقة، وذلك بمقر المحافظة.ونوه الفائز بما يوليه سمو أمير منطقة الباحة من اهتمام ودعم للمحافظة وتوجيهاته السديدة لخدمة المنطقة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل جميع العوائق إن وجدت وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة.واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، حيث جرى مناقشة حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات، وما ورد من توصيات من اللجان المنبثقة عن المجلس وهي لجنة تنسيق المشاريع والخدمات العامة، وورقة العمل المقدمة من لجنة التنمية المحلية.كما جرى مناقشة توزيع الخدمات على مراكز دوس وبرحرح وبلخزمر، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة، وسيتم رفع التوصيات اللازمة لمقام الإمارة.// انتهى //10:09ت م0029