القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، لاسيما في المجال العسكري في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات على رأسها الإرهاب.وأشارت الصحف إلى أن مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو بالقاهرة تناولت آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.واهتمت الصحف بتأكيد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء، دعم المملكة وتقديرها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة عن برنامجها النووي.وسلطت الضوء على تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه ضد الفلسطينيين واستهدافه قيادات في كل من غزة ودمشق.وعرجت إلى اقتراح الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل حكومة مناصفة من سياسيين واختصاصيين، حتى يتوافر لها الغطاء النيابي وتكتسب الصفة التمثيلية الشعبية، وذلك بعد نحو شهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة المطالبة برحيل الطبقة السياسية.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النظام السياسي العالمي يعاني أزمة غير مسبوقة، وتأكيده ضرورة إنشاء تحالفات من نوع جديدة فضلا عن ضرورة التعاون لتسوية مشكلات العالم.// انتهى //10:09ت م0030