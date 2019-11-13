نجران 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أمس، القافلة الصحية التطوعية التي انطلقت من المدينة الجامعية إلى فرع الجامعة بمحافظة شرورة لتقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي لمدة يومين، وتنتقل بعدها إلى محافظة حبونا.وتحتوي القافلة على عيادات تخصصية في العيون، والأطفال، وطب الأسرة وعيادات أخرى يشرف عليها كوادر صحية من الكليات الصحية والمستشفى الجامعي، كما يصاحبها العديد من المحاضرات التثقيفية في المجالات الطبية المختلفة، وكذلك معرض توعوي يحتوي على منشورات وملصقات طبية تلامس المواضيع الصحية ذات العلاقة في المناطق المستهدفة.//انتهى//10:20ت م0034