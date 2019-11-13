تبوك 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:43ت م0035