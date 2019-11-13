نجران 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنظمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المنطقة أمس، حملة للتبرع بالدم بعنوان "قطرات دم تنقذ حياة إنسان"، وذلك بمبنى عمادة الكلية.وأفاد المتحدث الرسمي للكلية علي عبد الله آل عتيق، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، مبيناً أن الحملة تأتي في إطار سعي الكلية للمشاركة المجتمعية، وإسهام منسوبيها في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم.// انتهى//10:48ت م0036