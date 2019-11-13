الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بوكالة التخطيط والتطوير "مركز البحوث والدراسات" حلقة علمية عن "مهارات البحث العلمي"، خلال الفترة من15 - 16 شهر ربيع الأول 1441هـ، حيث تستهدف الحلقة الحاصلين على درجة الدبلوم في مختلف التخصصات للعاملين في الرئاسة العامة.وتهدف الحلقة إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع وتقديم الحلول العملية لكل ما يظهر في ميادين الإدارة والأعمال الميدانية وفي المجتمع من حالات تتطلب البحث والدراسة.وافتتحت الحلقة بكلمة قدمها وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير خالد بن محمد الناصر، بين فيها الدعم الذي تلقاه الوكالة ممثلة في مركز البحوث والدراسات من قبل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حيث تم توفير الدعم اللازم لتنفيذ عدد من البرامج والدراسات المجدولة في خطة أعمال المركز السنوية.يأتي تنفيذ هذه الخطوة وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //10:55ت م0037