رام الله 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المملكة على أن حق الفلسطينيين وعائلاتهم في العودة إلى وطنهم هو حق غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة، لا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه فضلًا عن كونه حقًا إنسانيًا وأخلاقيًا، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية.وسلطت الضوء على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث استشهد 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم امراة، وأصيب 45 آخرون، إضافة لتدمير ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع في مختلف مدن ومخيمات القطاع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، خاصة في قطاع غزة المحاصر.وأوردت صحف فلسطين إدانة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمرارًا لمسلسل العدوان والاجرام المتصاعد للاحتلال.ونشرت صحف هذا اليوم قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الاتزام بوسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بطلب تقدمت به فرنسا.// انتهى //11:00ت م0038