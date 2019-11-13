جاكرتا 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسفجر مهاجم انتحاري نفسه أمام مقر الشرطة في مدينة ميدان الإندونيسية مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو في تصريح أن منفذ الهجوم قتل وأصيب أربعة من ضباط الشرطة فيما أصيب مدنيان جراء الانفجار الذي وقع في ساحة لانتظار السيارات أمام مقر شرطة ميدان، مبينًا أنه لم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم.// انتهى //11:03ت م0040