بيروت 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستصاعدت حركة الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية اليوم رفضًا للمواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون من التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية خلال مقابلة متلفزة الليلة الماضية.وفي هذا الإطار، قطع المحتجون الطرق الرئيسة التي تربط بيروت بالجنوب والشمال والبقاع، إضافة إلى طرق فرعية في عدد من المناطق في شرق بيروت ومدينة طرابلس الشمالية ومدينة صيدا الجنوبية حيث عمل الجيش اللبناني على فتح بعضها تسهيلًا لمرور المواطنين.// انتهى //11:51ت م0051