تونس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعربت تونس عن إدانتها لكلّ أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى كلّ شبر من الأراضي العربية في سوريا أو غيرها، مؤكّدة موقفها الثابت من القضية المركزية فلسطين وعاصمتها القدس.وأدان بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي أدّى إلى سقوط شهداء جراء الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال.وأكدت تونس في بيانها موقفها المبدئي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة.ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى "تحمّل مسؤولياتها، بتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل، والتدخل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم واعتداءات سافرة".// انتهى //11:53ت م0052