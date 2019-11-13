الجزائر 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاضطرابات الجوية التي تجتاح شمال الجزائر منذ السبت الماضي، مبرزةً الاستعانة بوحدات الجيش لفك العزلة عن القرى بفعل الثلوج وفتح الطرقات الرئيسة والثانوية.وتابعت مسيرة طلاب الجامعات أمس بالعاصمة ومدن أخرى للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي.وتحدثت صحف الأربعاء عن عودة التصعيد بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرةً إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف وغارات.وفي متفرقات أخرى، أخبرت عن حصول الرئيس البوليفي المستقيل ايفو موراليس حق اللجوء السياسي في المكسيك، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.// انتهى //11:56ت م0053