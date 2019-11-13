الرياض 16 ربيع الأول 1441 الموافق 13 نوفمبر 2019 واس.حازت مجموعة من طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على دعم حاضنة الغذاء والدواء الرقمية نظير مشاركتهن في مسابقة هاكاثون هيئة الغذاء والدواء الرقمي المنظمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، الذي هدفت إلى تطوير مشاريع تقنية في الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية لحل التحديات التي تواجه القطاعات.وحظي الهاكاثون بمشاركة ما يقارب 100 فريق تأهل منهم ١٢ فريق لحاضنة الغذاء والدواء الرقمية كان من بينها فريقان من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مجال الأجهزة الطبية والمختبرات، حيث ضم الفريق الأول ثلاث طالبات من كلية الصيدلة وهن: ياسمين تركي العنزي، رغد عبدالله الكنهل، رغد خالد الماس وذلك عن ابتكار تطبيق يحسب الفائض من الأجهزة الطبية لكل مستشفى للاستفادة منها في مستشفيات أخرى.وتكون الفريق الثاني من طالبتين من كلية الصيدلة هما: آمال علي العشاق، أمجاد يحيى بن عتين، وطالبة من كلية الحاسب وهي نوف الجار الله، وذلك عن ابتكار نظام ذكي موجود في قسم الطوارئ (غرف الكشف المبكر) مرتبط بأجهزة قياس العلامات الحيوية، الطول، الوزن، وأيضًا قياس نسبة السكر في الدم، ويقوم النظام بدور مهم في أولوية دخول الحالات الحرجة عن طريق تصنيف ( ABC ) للأكثر ضرورة للعلاج .وفي هذا الصدد ثمنت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة نجلاء بنت عبدالله التويجري الجهود التي تبذلها الجامعة لدعم مهارات الطالبات على الصعيدين البحثي وتطوير الذات.// انتهى //12:02ت م0054