الرياض 16 ربيع الأول 1441 الموافق 13 نوفمبر 2019 واس.يتنافس 144 طالبًا مرشحًا في مكاتب ومدارس التعليم في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض للمراحل المتوسطة والثانوية، الحكومية والأهلية والعالمية وتحفيظ القرآن الكريم، على المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، وذلك في لقاء طلابي يقام خلال الأسبوع لاختيار المشاريع المشاركة بالأولمبياد.وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام أن اللقاء الطلابي يهدف إلى استعراض مشاريع الطلاب وذلك لفرزها واختيار المشاريع المشاركة في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي " إبداع الرياض 2020 ".وعبر الغنام عن سعادته بترشح 144 طالبًا في المنطقة للقاء الذي يحظى بدعم ومتابعة المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، متمنيا لهم التوفيق والسداد.//انتهى//12:02ت م0055