بريدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي تعقده الجمعية السعودية للإدارة الصحية بعنوان " مستقبل إدارة المنشآت الصحية" في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .وعد وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى في كلمته الافتتاحية ، المؤتمر منصة دولية هدفها تبادل الأفكار والإستراتيجيات بين روّاد الفكر والمختصين والمهتمين من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية, مشيراً إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركة نخبة من كبار القياديين من القطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الصحية التي ترتبط الجمعية السعودية للإدارة الصحية معها بشراكات إستراتيجية.وأشار إلى أن المتخصصين من الأوساط الأكاديمية سيلتقون مع الروّاد من القطاعات الصحية لمشاركة الأفكار القيّمة وبناء صداقات ، حيث يتضمن المؤتمر عدد من المحاور التي تنعكس مخرجاتها على تطوير وتحسين الخدمات الصحية .وأبان أن وجود هذه النخبة من المختصين وذوي العلاقة سيسهم - بإذن الله - في إثراء هذا الملتقى بإطروحات علمية ومقترحات تدعم توجهاته وتحقق أهدافه.من جانبه قال رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر : إن الجمعية منذ إنطلاقتها سعت لتحقيق عدد من الأهداف المساهمة في رفع أداء العاملين في الإدارة الصحية وتعزيز التواصل بين المختصين والمهتمين وتشجيع إيجاد بيئة محفزة للتطوير والابداع والإبتكار في الإدارة الصحية, مؤكداً أن تواجد قيادات متميزة على مستوى القطاع الصحي الحكومي والخاص وخبراء دوليين وأساتذة وأكاديمين يأتي لطرح عدة محاور تناقش التحول في النظام الصحي وفق رؤية المملكة 2030, حيث تشمل الجلسات عدة مواضيع تتعلق بالحوكمة في القطاع الصحي والتميز المؤسسي وكذلك الطموح في التجمعات الصحية والإستدامة في الرعاية الصحية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وبناء المواهب القيادية في القطاع الصحي وفرص الإستثمار والتكامل في الرعاية الصحية والتي ستسهم بإذن الله في الخروج بتوصيات ومقترحات تدعم مسيرة العمل في مجال الإدارة الصحية.تجدر الإشارة أن المؤتمر معتمد له 40 ساعة تعليم طبي مستمر، ويتضمن عدد 4 ورش عمل تتحدث عن الجودة وسلامة المرضى، والتحول في القيادة، وتجربة المريض والتحول في الصحة الرقمية، إضافة إلى 7 جلسات علمية .// انتهى //12:23ت م0058