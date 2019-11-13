جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل ، محافظات جدة ، والليث ، ورابغ ، وخليص .ولفتت الهيئة الانتباه ، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً .// انتهى //12:26ت م0059