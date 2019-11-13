عام / " الأرصاد" : سُحب رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأربعاء 1441/3/16 هـ الموافق 2019/11/13 م واس
جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل ، محافظات جدة ، والليث ، ورابغ ، وخليص .
ولفتت الهيئة الانتباه ، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً .
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