لندن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسقتل مدني فيما أصيب أكثر من 10 آخرين بجراح جراء قصف صاروخي نفذته الفصائل الليلة الماضية على حي سيف الدولة بمدينة حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن طائرات نظام الأسد شنت غارات عدة على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي على خلفية اشتباكات على محور تل الزويقات بكبانة في ريف اللاذقية الشمالي بين فصائل مقاتلة وقوات نظام الأسد .// انتهى //12:31ت م0060