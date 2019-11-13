جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأبرمت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة جدة بمقرها اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الرعاية الصحية المتقدمة للأطفال ذوي الحاجة "فلذات"، تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الطارئة والمتقدمة للأطفال الأيتام، ودعم البرامج والخدمات المُقدّمة من الجمعية.وتنص الاتفاقية على قيام جمعية فلذات بدعم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية أيتام جدة.وتأتي الاتفاقية ضمن الخطط والشراكات المجتمعية التي تقوم بها الجمعية مع الجهات الخاصة، من خلال مسار الرعاية الذي يقدم الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الاحتياجات اللازمة للعيش في حياة كريمة.وتستهدف الاتفاقية الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، والكلى، والسرطان، والاحتياج للعناية المركزة لحديثي الولادة، والاحتياج للرعاية المتقدمة والطارئة بمنطقة مكة المكرمة، الغير قادرين ذويهم على توفير تكاليف الرعاية الصحية اللازمة لحياتهم، ولهم حق المساندة.// انتهى //13:28ت م0090