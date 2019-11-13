بغداد 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي بأن عبدالمهدي أكد عزم حكومته الاستمرار بالتعامل الإيجابي مع المظاهرات والتشديد على سلميتها وحمايتها من قبل القوات الأمنية والسعي الجاد لتحقيق المطالب وفق الدستور والقانون، مشددًا على رغبة حكومته في تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات العراق بجيرانه وأصدقائه واحترام سيادته واستقلاله.وأكد وزير الخارجية الأمريكي - بحسب البيان الصحفي - رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي ومساعدة العراق على تعزيز أمنه واستقراره واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشددًا على حق التظاهر السلمي.من جانب آخر، التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وبحث معه الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في البلاد.// انتهى //13:30ت م0091