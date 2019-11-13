الأحساء 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية، الذي استضافته الادارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنين" قسم التربية البدنية، تحت عنوان "مهارات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية"، بحضور رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم الدكتور خالد السبر، ومشاركة 50 إدارة تعليم على مستوى المملكة وعدد من مشرفي ومعلمي التربية البدنية، وذلك بمقر مدارس جواثا الأهلية.واشتملت الجلسات الختامية على تطبيقات عملية ودروس نموذجية نفذها المشاركون بالملتقى .وخلص الملتقى، الذي استمر 3 أيام، إلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين نواتج التعلم وفق ما تم طرحه من أوراق عمل وورش تربوية استهدفت رؤساء أقسام التربية البدنية بالمناطق التعليمية في المملكة.// انتهى //13:32ت م0092