الكويت 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 28ر11 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5741 نقطة بنسبة ارتفاع 20ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر109 ملايين سهم تمت من خلال 5612 صفقة نقدية بقيمة 9ر57 مليون دولار أمريكي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 39ر16 نقطة ليصل الى مستوى 4715 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر88 مليون سهم تمت عبر 3339 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دولار.// انتهى //13:43ت م0093