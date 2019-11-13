سكاكا 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء أمس, معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بمقر إقامته بالمدينة الجامعية.وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات، والأحاديث الودية.حضر اللقاء وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر بن كريم الزارع، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر بن مزعل الشمري، ووكيل الجامعة للدراسات، ومدير المركز الجامعي للإعلام والاتصال جميل بن فرحان اليوسف.// انتهى //13:44ت م0094