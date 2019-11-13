رام الله 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسطالبت الرئاسة الفلسطينية بضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة العشرات خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي اليوم أن الرئيس محمود عباس يبذل جهودًا مكثفة لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته.وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واحترام القانون والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وحذر أبو ردينة من مغبة هذا التصعيد، مؤكدًا أن المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني.// انتهى //13:44ت م0095