بيروت 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسعززت قوات الجيش اللبناني وقوات الحرس الجمهوري من تواجدها قرب القصر الرئاسي وفي محيطه في بعبدا تحسبًا لأي طارئ في ظل توافد المتظاهرين للاعتصام على مقربة من الطريق المؤدي للقصر.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن اتخاذ هذه التدابير الأمنية المشددة نتيجة توجه دعوات للتظاهر أمام القصر الرئاسي، فيما لجأ متظاهرون إلى قطع بعض الطرق بافتراش الأرض وإشعال الإطارات.// انتهى //13:46ت م0096