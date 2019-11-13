رام الله 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي اليوم أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة فلسطينيين من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة، إضافة طالب في جامعة بيرزيت, فيما اعتقل فلسطينيين اثنين في محافظة الخليل، بينما اعتقل ثلاثة فلسطينيين بمحافظة القدس، فيما جرى اعتقال مواطن فلسطيني آخر من محافظة جنين.// انتهى //13:47ت م0097