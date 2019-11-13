الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود اليوم، فعاليات الفحص المبكر لمرض السكري، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالوزارة, بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.وتهدف الفعاليات، للتعريف بمخاطر مرض السكري وسبل الوقاية منه, ورفع الوعي الصحي لدى منسوبي الوزارة من خلال توزيع المنشورات والمطويات التوعوية، إضافة إلى إقامة عيادة مصغرة لإجراء فحوصات نسبة السكر بالدم وتقديم الاستشارات الطبية لزوار المعرض.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد فواز بن جميل الميمان أن الهدف من المشاركة بهذه المناسبة العالمية هو المساهمة في تثقيف منسوبي الوزارة وعموم الزوار ورفع وعيهم من خلال إقامة المعارض المتخصصة.// انتهى // //للصحف//13:54ت م0099