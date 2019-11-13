الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستنطلق صباح غدٍ الخميس بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (للرجال والسيدات) تحت 17 عامًا، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض لأول مرة، وتستمر ثلاثة أيام، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور سالم القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة، وأحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.وكانت المنتخبات قد خضعت لفحص الأدوات صباح اليوم، وسيتنافس 120 لاعبًا ولاعبة من 9 منتخبات في الأسلحة الثلاثة (السايبر، الشيش، الابيه) وهي السعودية والإمارات والكويت وعمان والأردن ولبنان والعراق واليمن وسوريا.وتستهل المنتخبات منافسات البطولة غدًا بسلاحي السايبر (الرجال) والابيه (السيدات) تليها في اليوم التالي منافسات سلاحي الشيش (الرجال) والسايبر (السيدات) في حين تختتم السبت المقبل بمنافسات سلاحي الابيه (الرجال) والشيش (السيدات).وسيدير منافسات البطولة 35 حكماً منهم 30 سعوديًا، إلى جانب حكمين محايدين من تونس ومصر، وثلاثة حكام مرافقين، وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت تجهيزات البطولة بتوفير 10 ملاعب دولية و4 للتدريب.من جهته رحب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق وأن تكون البطولة مميزة فنيًا، وأوضح جاهزية المنتخب السعودي الذي سيشارك بـ40 لاعبًا ولاعبة، بعد أن أنهى معسكر سلاحي الشيش والسايبر في جورجيا، ومنتخب سلاح الابيه في مصر، وأشاد الصبان في المراكز المتقدمة للاعبين في التصنيف الآسيوي التي تحققت مؤخرًا، يأتي في مقدمتهم حسين الطويل الذي يحتل المركز الأول آسيويًا في سلاح الابيه، مشيرًا إلى أن الوطن ينتظر تحقيق الميداليات من لاعبي الأخضر كما عودوا الجميع.// انتهى //13:57ت م0101