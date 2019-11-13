نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي للعام المنصرم 1440هـ خلال لقائه في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع الصندوق بالمنطقة، المهندس محمد بن حسين بالحارث.وتضمن التقرير إنجازات صندوق التنمية الزراعي والبرامج التي نفذها في تنمية الموارد البشرية والتنمية الريفية والأمن الغذائي ودعم الصندوق للجمعيات التعاونية وشراكات الصندوق مع الجهات الأخرى.وأكد الأمير تركي بن هذلول حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - في دعم التنمية الزراعية وتحفيز المزارعين في مناطق ومحافظات المملكة كافة، من خلال ما يقدم لهم من قروض ميسرة من صندوق التنمية مثمنًا سموه الجهود التي يبذلها منسوبو فرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة.// انتهى //13:58ت م0102