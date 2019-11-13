لندن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصاعد التوتر في قطاع غزة بعد اغتيال إسرائيل قيادياً فلسطينيًا.وأوردت قرار محكمة العدل الأوروبية بضرورة وضع علامة واضحة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل عرضها للبيع في متاجر الدول الأعضاء.داخلياً، تناول الصحف إلى جانب أخبار الإنتخابات العامة، أسباب الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة يوركشير الإنجليزية ونقلت عن خبراء تصريحهم بأن ارتفاع درجات الحرارة العالمية والبناء في مناطق السهول الفيضية يعتبران من أبرز أسباب الكارثة.// انتهى //14:02ت م0104