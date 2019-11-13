أبهـا 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير في الإمارة أمس, اجتماع الهيئة الأول للعام الحالي, بحضور أعضاء المجلس.ونوقش بالاجتماع العديد من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثالث للعام المنصرم ومنها: سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية, والتوجه الاستراتيجي, ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إلى جانب استعراض مشروع تطوير وسط أبها " الوادي " التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ومتابعة أعمال المشروعات الأساسية بمنطقة عسير، وخطة الهيئة للعام 2020 وميزانيتها لاستكمال أعمال التأسيس، إضافة الى آلية ترشيح عدد من الأهالي لعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير.وفي نهاية الاجتماع قدّم سمو رئيس مجلس هيئة تطوير عسير شكره وتقديره لجهود الهيئة وأعضاءها, متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.// انتهى //15:14ت م0158