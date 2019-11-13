جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم , رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي , يرافقه أعضاء مجلس أمناء المنتدى.وأستمع سموه إلى شرح عن أعمال المنتدى العلمية في دورته الحادية عشر , التي تحمل عنوان "القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة" , إلى جانب حرص المنتدى خلال الدورات السابقة على استعراض نتائج الفكر , والممارسة القيادية في المنظمات , بالإضافة إلى طرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية.// انتهى //15:15ت م0159