جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، تنطلق غداً ، بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي فئة " B " ، وذلك بمزرعة الصواري بجدة على مدى ثلاثة أيام ، بإشرف من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة ومنظمة " الايكاهو " الدولية .وأعرب عضو مجلس منطقة مكة المكرمة ، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ، هشام بن حسين الباشا ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته الكريمة للبطولة ، مؤكداً اهتمام ورعاية سموه للبطولة منذ تأسيسها.وبين أن البطولة عند تأسيسها قبل 10 سنوات كانت بطولة محلية فئة " C " ، بعد ذلك أصبحت بطولة دولية فئة " B " ، عقب اعتماد مزرعة الصواري مكاناً تقام فيه البطولة نظراً لتوفر جميع المعايير الدولية والفنية والتجهيزات فيها من منظمة " الايكاهو " المنظمة الدولية التي تشرف على جميع بطولات العالم .وأشار الباشا إلى أن عدد الخيول المشاركة في البطولة من داخل المملكة وخارجها بلغ 275 جواداً من 130 مربطا واسطبلا ومالكا للخيل ، حيث بلغ عدد المشاركين من الدول الأوربية 12 مشاركاً ، ومن الدول العربية 6 مشاركين والبقية من داخل المملكة ، إذ سيحصل الفائزون من المركز الأول حتى الخامس من كل جولة على جوائز نقدية ، وسيارات ، فيما سيحظى الفائز الأول بالبطولة بسيارة ومبلغ عشرة الاف ريال نقداً ، مفيداً أن اللجنة المحكمة في البطولة تتكون من حكام عالميين من خارج المملكة .ولفت رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى أن الفائزين من الأول الى الخامس يحق لهم المشاركة في أي بطولة عالمية مثل : البطولة التي تقام في باريس ، كما يمكن للفائزين بالمراكز من الأول الى الثالث المشاركة في المهرجانان الدولي لبطولة الأمير سلطان بن عبد العزيز التي تقام في الرياض بمزرعة الخالدية ، والذي يحمل تصنيفها " تايتل شو" ، وهو أعلى تصنيف في العالم وهي البطولة الوحيدة التي تحمل هذا التصنيف في المملكة ، والخامسة على مستوي العالم التي تقام في مزرعة الخالدية بالرياض .وخلُص الباشا في حديثه إلى أن البطولة سيصاحبها عرضاً من فرسان أكاديمية الصواري التي افتتحها سمو الأمير خالد الفيصل العام الماضي ، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات لتنظيم البطولة الذي يتوافق مع هذه البطولة.// انتهى //15:23ت م0160