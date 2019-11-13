الباحة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنظم نادي الباحة الأدبي الثقافي أمس، أمسية شعرية، ألقاها الدكتور فلاح العتيبي, والدكتور سامي الفقيه، وذلك في قاعة الشيخ سعيد العنقري الثقافية بالنادي .وتخلل الأمسية الحديث عن الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي، من حيث تأسيسها ومهامها وشركاتها وفعالياتها, بالإضافة الى إلقاء مجموعة من القصائد الوطنية, والحنين, والتاريخية, والرحلات .وفي ختام الأمسية الشعرية أشار رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني إلى أن الأمسية تأتي ضمن نشاطات النادي الأسبوعية تلبية لأذواق جماهير النادي من عشاق الشعر العربي في إطار الشركات الثقافية والمجتمعية التي يقيمها النادي مع الإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة .// انتهى //15:23ت م0161