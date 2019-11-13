أثينا 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسزار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، البرلمان اليوناني وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية اليونانية.والتقى معاليه كلا من رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية قسطنطين جيولياكس، نائب رئيس لجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أناستاسيوس ذيموسخاكيس، والأمين العام للجنة البرلمان للدفاع الوطني والشؤون الخارجية أنا ستاسيوس حاجيفاسيليو.وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.رافق معاليه خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.// انتهى //15:26ت م0162