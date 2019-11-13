أبهـا 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتبه بالجامعة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي.وناقش اللقاء سبل التعاون بين الجامعة والتدريب التقني بالمنطقة, لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل ورفع مستوى التكامل بين الجهتين, بهدف خدمة أبناء الوطن والمنطقة في المجالات العلمية والتقنية المهنية والأكاديمية.وفي ختام اللقاء اطّلع معالي مدير الجامعة على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير, وما تقدمه من برامج لخدمة كافة شرائح المجتمع.// انتهى //15:26ت م0163